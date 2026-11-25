INVIATA A PARIGI - A un certo punto sembrava quasi non bagnarsi sotto al diluvio di Parigi. Troppo forte la voglia di crederci, di spingere la Roma a una prestazione alla pari contro i campioni del Psg. Gian Piero Gasperini sembra diviso tra il rimpianto per una partita che si poteva vincere e la soddisfazione per una prestazione enorme da parte della sua squadra. E pensare che, all’inizio, aveva sorpreso tutti con una formazione con tante sorprese. "Ho stravolto tutto? Dipende dai punti di vista. Solo perché ho tenuto fuori Malen? Volevo dare una chance importante dall'inizio a Castro. Donny sta giocando tante gare, non solo con noi ma anche in nazionale, quindi era doveroso così. Abbiamo giocato contro una squadra fantastica, per capacità di interscambiare continuamente i ruoli, per velocità. Sono molto, molto contento questa sera. Abbiamo trovato un avversario che andava a mille, ma soffrendo in alcuni momenti e giocando molto bene in altri siamo riusciti a fare una prestazione che devo andare a rivedere. Il gol su angolo? Un peccato, ne avevamo già presti tre col Real Madrid, ne abbiamo preso un altro in un momento in cui eravamo in vantaggio. Non eravail gol che dovevamo prendere". Appunto: orgoglio e un pizzico di rammarico. Giusto così.

Gasperini: "Hermoso ha ragione": ecco perché

"Sono orgoglioso dei ragazzi per lo spirito con cui giocano, per la crescita tecnica, atletica, fisica e tattica. Abbiamo saputo scalare sempre bene. Come lasci un metro al Psg ti bruciano. Ci siamo proposti con buona qualità. Siamo sulla strada giusta - dice ancora Gasperini - e ci dobbiamo porre qualche traguardo superiore. In questo momento dobbiamo essere orgogliosi di questa partita, ma col pensiero vado già a domenica. Queste partite sono dispendiose, qualche giocatore ha finito in riserva. Per fortuna il prossimo appuntamento non è troppo ravvicinato. Non tralasciare alcun obiettivo? Hermoso ha ragione, per qualità mentale e tecnica. Ha avuto tre situazioni clamorose, da fare gol, ne ha fatto uno bellissimo, è stato straordinario. In Serie A c'è la certezza che ci siamo anche noi".

Gaperini e le parole su Malen

Gasp ha poi aggiunto: "Il campionato è abbastanza delineato. C’è un gruppo di squadre che vincono molto, ma stanno facendo bene anche le altre. La certezza è che ci siamo anche noi”. Infine una battuta su Malen: "In questo momento è sicuramente tra i migliori al mondo. Lui ha bisogno di un riscaldamento importante e di giocare dall’inizio. Ci è voluto un po’ e nel finale stava venendo fuori il Malen che conosciamo". Sorride, Gasperini. E va bene così.