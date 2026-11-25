"Non può essere sempre perfetto quello che portiamo in campo, ma oggi la mentalità c'è stata e non a caso abbiamo portato a casa la vittoria". Cristian Chivu ha commentato così il 2-0 con cui l'Inter ha superato lo Stoccarda a San Siro nella quinta giornata di Champions League . La partita però non è stata a senso unico, e Chivu lo riconosce senza giri di parole: "Le partite in Champions non sono mai semplici e non le puoi dominare dall'inizio alla fine".

Inter, le parole di Chivu

Nel primo tempo l'Inter ha creato parecchio senza concretizzare. Thuram ha sprecato da pochi passi e Barella ha colpito il palo con un gran destro d'esterno. Il tecnico ci torna sopra: "Siamo stati bravi a difendere l'area sui cross e a creare situazioni che con un po' più di lucidità e cattiveria nel primo tempo avremmo potuto andare in vantaggio". Il resto lo ha fatto la gestione dei momenti difficili: "Siamo stati bravi in tutto oggi, dal non farsi prendere dalla loro intensità e dal fatto che bisognava difendersi un po' più bassi con energia". Nella ripresa la gara si è sbloccata. Sucic ha trasformato il rigore assegnato dopo la revisione al VAR per un fallo di mano. Poi Lautaro Martinez, entrato da pochi minuti al posto di Thuram, ha chiuso i conti finalizzando il cross di Dimarco. Al di là del campo, il messaggio più forte dell'allenatore riguarda lo spogliatoio. "Il mio compito è quello di trasmettere gli stimoli giusti e a volte non è semplice", ammette Chivu.

"Bergamo? Gli ultimi minuti non definiscono tutto"

Poi l'allenatore indica la priorità: "L'importante è che la squadra rimanga squadra senza puntare il dito verso l'altro". Inevitabile anche un passaggio sul 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta: "C'è sempre bisogno di interventi, anche quando le cose vanno bene, ma non abbiamo perso lucidità sulle analisi della partita di Bergamo, dove per 75 minuti abbiamo fatto una buona gara. Quei 10 minuti non definiscono tutto e non abbiamo dovuto buttare tutto di quella partita".