INVIATA A PARIGI - Quanti complimenti da Luis Enrique alla Roma. L'allenatore del Psg, dopo il pari del Parco dei Principi, è sincero, molto sincero, quando dice: "La Roma è da scudetto e a me piacerebbe che lo vincesse. Poi sì, ci sono Lazio, Inter, Como e Milan ma sì, vorrei che vincesse la Roma. E non mi stupirebbe. Spero entri tra le prime 24 della Champions. Non vorrei incontrarla di nuovo se non in finale. Ci metterei la firma". Gasperini pure, ovviamente.

Luis Enrique: "La partita più difficile della stagione"

Luis Enrique sa bene quanto il Psg abbia sofferto e, dice, non è solo colpa delle assenze. Anzi: "La partita più difficile? Senza alcun dubbio. Non solo di Champions ma anche in campionato, la partita più complicata per noi. Sono soddisfatto di questo risultato. Tutto merito della Roma. Non importa chi ha giocato la partita, una squadra che pressa e attacca con questa mentalità rende difficile la gara ‘per tutti. La Roma meritava più punti in questa Champions. Ho visto le partite contro Manchester e Real Madrid e meritavano di più. Noi potevamo vincerla, ma anche perderla. La Roma ha avuto grandi opportunità e meritava di vincere, probabilmente, anche oggi".

Retroscena Gasperini - Luis Enrique, cosa si sono detti a fine partita

È per questo che Luis, a fine partita, non solo si è lasciato sfuggire un: "Mamma mia come gioca la Roma", poi ha fatto sapere di aver parlato un po' con Gasperini. I due, a fine partita, si sono fatti i complimenti reciproci e si sono anche detti che è stata una "bella partita". Merito dei giocatori ma, soprattutto, di due allenatori decisamente sopra la media.