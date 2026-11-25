1) Il gioco, il pressing, la mentalità, la condizione atletica sono di prim'ordine. Le rimonte patite contro Real e Manchester United non hanno intaccato lo spirito e il carattere della squadra seconda in Serie A a -2 dalla Lazio capolista. Semmai, il nono gol incassato in stagione su calcio d'angolo induce a esercitazioni in materia ancora più intense a Trigoria. Tuttavia, palpabile rimane l'impressione di un collettivo sempre più consapevole dei propri mezzi e della capacità di correggere i propri errori.

2) Non si inchiodano i campioni d'Europa, in carica da due anni, se al Parco dei Principi non si disputa una partita di questa intensità e di questo valore, ribattendo colpo su colpo alla formidabile macchina da calcio costruita e oliata da Luis Enrique, rabdomante del bel football, interpretato correndo a cento all'ora.

3) La rete iniziale di Hermoso, fra i migliori in campo assieme a Soulé, Malen e Svilar, è stata l'eloquente biglietto da visita che Gasperini ha mostrato al collega per dirgli subito: ti rispettiamo perché sappiamo chi sei e quale squadrone alleni, ma non abbiamo paura.

4) Passata in vantaggio con lo spagnolo, riagguantata da Zabarnyj, sorpassata dal rigore di Dembélé, la Roma ha ripreso i francesi grazie alla micidiale freddezza di Malen dal dischetto (gol n.32 nelle 36 partite giallorosse: siderale). E tutto questo a dodici minuti dalla fine del secondo tempo regolamentare, come a dire che questa squadra non muore mai.

5) Cinque punti in cinque partite e la venticinquesima posizione in classifica oggi significherebbero l'eliminazione. Siccome non è finita fino a quando non è finita, Sporting, Aek e Lila (il primo e la terza all'Olimpico) sono avversari assolutamente alla portata e, per questo, battibili. Soprattutto, se contro di loro a Roma ripeterà la prestazione parigina. La prova del 25 novembre legittima le chances di fare il passo successivo alla League Phase. È questo il valore più prezioso di un 2-2 che pesa come una vittoria.