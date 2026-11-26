"Quando ho letto la formazione pensavo avessi rinunciato alla Champions per puntare al campionato. Invece è stata una partita perfetta”. Un simpatico faccia a faccia tra Giampiero Gasperini e Fabio Capello , al termine di Paris Saint Germain-Roma, gara valevole per la fase campionato della Champions League e terminata sul risultato di 2-2.

Capello, prima le critiche, poi i complimenti a Gasperini

Fabio Capello, ex tecnico della Roma e attuale opinionista Sky, aveva inizialmente criticato le scelte di formazione di Gasperini, che aveva lasciato fuori dai titolari Malen e Dybala. Salvo poi ricredersi a fine gara."Giampiero, complimenti! Io prima della partita, quando ho letto la formazione, ho detto: ‘Rinuncia alla Champions e punta al campionato’. Beh, devo rimangiarmi tutto!". Capello elogia il lavoro di Gasperini. "Hai costruito qualcosa di veramente molto, molto bello. C’è uno spirito di squadra, tutti si sentono titolari, tutti corrono, tutti si aiutano. E anche quello che avevi pensato, far giocare nel secondo tempo quelli che avevano giocato troppo, ha dato i suoi frutti. Partita perfetta".

Gasperini, l'analisi della gara e i complimenti

Gasperini incassa i complimenti e ribatte: "Le tue parole sono importanti e ben accettate. Sono particolarmente soddisfatto questa sera. C’era qualche rischio, ma non per me perché vedo questi ragazzi ogni giorno. Pisilli, Castro e poi quelli che sono entrati dopo, Ghilardi e Lulli. Li vedo veramente in crescita. Se superi partite come questa, diventa una bella spinta per tutti".