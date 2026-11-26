La 5ª giornata della fase campionato della Champions League lascia un sapore dolce, finalmente, alle squadre italiane: le vittorie di Como e Inter contro Aek Atene e Stoccarda, insieme ai prestigiosi pareggi esterni di Napoli e Roma contro Manchester City e Paris Saint-Germain ridanno ossigeno alle speranze del nostro calcio nel torneo europeo più ambito. Anche l'algoritmo di Opta premia le formazioni italiane, aggiornado la previsione della classifica finale della "league phase" rispetto alla classifica reale dopo 5 partite.