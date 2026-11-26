Champions League, qualificazione agli ottavi e ai playoff: le possibilità delle italiane secondo l'algoritmo, che impennata per la Roma!
La 5ª giornata della fase campionato della Champions League lascia un sapore dolce, finalmente, alle squadre italiane: le vittorie di Como e Inter contro Aek Atene e Stoccarda, insieme ai prestigiosi pareggi esterni di Napoli e Roma contro Manchester City e Paris Saint-Germain ridanno ossigeno alle speranze del nostro calcio nel torneo europeo più ambito. Anche l'algoritmo di Opta premia le formazioni italiane, aggiornado la previsione della classifica finale della "league phase" rispetto alla classifica reale dopo 5 partite.
Sale la Roma, Napoli dietro, ok Inter e Como
Grazie al 2-2 in casa del Psg bicampione d'Europa, la Roma sale al 21° posto, rispetto al 25° reale che la pone, a oggi, come prima squadra non qualificata al prossimo turno. Opta invece oggi prevede ancora l'eliminazione dalla Champions del Napoli, che dovrebbe chiudere 26° secondo l'algoritmo, a fronte di un 28° posto reale dopo il pareggio con i Citizens. Sta messa meglio l'Inter, 11ª secondo Opta e attualmente 12ª in classifica, quindi destinata ai playoff e non alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. La migliore delle italiane è il Como, attualmente terzo, ma che, secondo Opta, chiuderà al sesto posto, che comunque garantirebbe ai ragazzi di Fabregas il pass diretto per gli ottavi di finale.
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