La giornalista sportiva della BBC, Elizabeth Conway , difesa da Jude Bellingham durante un'intervista dopo Real Madrid-Psv , è stata elogiata dalla cronista inglese che lo ha definito "rispettoso" e "ben educato" nel parlare della vicenda diventata virale. In zona mista Conway è stata interrotta da un collega che l'ha sovrastata con la voce mentre poneva la sua seconda domanda a Bellingham , ma lo stesso Jude ha disciplinato l'ordine dei quesiti che stava ricevando dicendo: "Mi dispiace, ha un'altra domanda".

Social in delirio per Bellingham: "Uomo di classe, modello per i giovani"

I tifosi hanno commentato l'episodio sui social definendo Bellingham "uomo di classe" e "modello per i giovani". Conway ha rincarato la dose di sottolineature positive per il rispetto dimostratole dalla stella del Real Madrid scrivendo: "Ha aggiunto un livello completamente nuovo all'amore che le persone provano per Jude".

Conway, il racconto delle interviste in zona mista: "È il caos. Ognuno pensa a se stesso"

La giornalista, su BBC Radio WM, ha poi aggiunto: "In zona mista è una carneficina totale. Ovviamente, come giornalista inglese accreditata per le gare del Real Madrid, avere Jude come ospite è esattamente ciò che desideriamo, è oro colato. Jude rilascia interviste molto raramente, soprattutto nella zona mista. È il caos. Ognuno pensa a se stesso. Hai gomiti, hai microfoni, hai telecamere, hai uomini enormi e alti che si protendono su di te. Sono una delle pochissime giornaliste donne e una delle pochissime giornaliste di lingua inglese presenti lì, quindi cercare di affermarsi e di conquistare una buona posizione è fondamentale".

Conway: "Bellingham ha dimostrato ancora una volta di essere rispettoso"

Conway ha poi concluso: "Bellingham ha dimostrato ancora una volta di essere rispettoso, educato e di avere un vero rispetto per me come giornalista". Aveva chiesto a Bellingham cosa gli fosse passato per la testa quando aveva segnato il suo gol sensazionale contro il Psv. Dopo essere stata interrotto e incoraggiata da Bellingham a porre la sua seconda domanda, gliha chiesto se si sente all'apice della sua forma sia in chiave club sia in ottica per la nazionale.