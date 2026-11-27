La Roma , circa un anno fa, era alle prese con un fortissimo mal di gol e nessuno, neppure l’esperto dottor Gian Piero Gasperini , riusciva a trovare la cura giusta. Poi, un paio di mesi dopo, si è scoperto che al gruppo mancava la proteina DM ; così, una volta inserita quella in squadra tutto è cambiato. Al punto che oggi, con i due gol confezionati in casa dei campioni d’Europa del Psg , è salito a 10 il numero delle gare che la Roma ha chiuso in maniera consecutiva con almeno due reti all’attivo. Questo vuol dire che il lavoro a lunga scadenza di Gasperini sta finalmente dando quei frutti attesi (forse in maniera esagerata) già dodici mesi fa. Senza ovviamente dimenticare che nel novembre del 2025 a Trigoria non era ancora arrivato un certo Donyell Malen , la super proteina DM, che ha (già) firmato 17 reti in 16 partite tra campionato e Champions . È evidente che sia stato (soprattutto) lui a debellare il mal di gol che per mesi aveva infestato Trigoria, ma sarebbe poco corretto non parlare pure di una crescita esponenziale di squadra. All’interno della quale segnano tutti, 14 i marcatori di Gasp , e che a Parigi, con Malen inizialmente in panchina, ha saputo confezionare 6 grandi occasioni (2,70 xg) contro le 4 dei formidabili padroni di casa (1,78 xg).

Malen, la macchina da gol di Gasperini

Una macchina da gol, è stata etichettata la seconda Roma di Gasp. E, guardando (anche) al campionato, è complicato non essere d’accordo. In Serie A nessuno ha segnato come lei, 36 reti in 12 partite (media 3 gol a gara) nonostante una volta sia rimasta a secco, contro il Como. Ecco, proprio da quella partita è cominciata la sua micidiale striscia di 10 partite con almeno due gol all’attivo: 3 al Real Madrid, 2 al Genoa, 4 allo Slovan, 3 al Napoli, 4 al Cagliari, 5 all’Udinese, 2 allo United, 3 al Sassuolo, 5 al Parma e 2 al Psg. Per un totale di 33 reti (media 3,3 a partita). Impressionante. Quarantotto i gol stagionali (36+12) con un andamento di 2,8 a partita. Roba impensabile ai tristi tempi del mal di gol con Malen ancora in Inghilterra...

Domenica il test con il Monza dell'ex Juric

Archiviata la Champions, domenica la Roma tornerà a esibirsi in campionato ospitando all’Olimpico il Monza, 0 vittorie e un solo pareggio nelle precedenti sei trasferte. L’occasione (sulla carta) di continuare a frequentare i piani altissimi della classifica. In casa il gruppo di Gasp non è mai rimasto a secco e non ha segnato meno di due reti. Ivan Juric, ex non rimpianto dalla tifoseria (e ci mancherebbe pure…), è avvisato.