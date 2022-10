"L'Arsenal vuole blindare Martinelli": rimpianto Juve, come sarebbe andata con lui in campo?

A lungo tempo è stato il potenziale sostituto di Paulo Dybala nei programmi di calciomercato della Juventus . Le indiscrezioni "spingevano" dal Regno Unito, diventando il cavallo di battaglia, ad esempio del "Mirror". E i presupposti per mandare in porto la trattativa per Gabriel Martinelli c'erano tutti: Mikel Arteta era particolarmente interessato ad Arthur , peraltro già lo scorso gennaio.

Martinelli, rimpianto Juve: come sarebbe andata con lui in campo?

Un nome che, però, non scaldava le platee. Ieri Gabriel Martinelli era considerato, sì, un pezzo pregiato della rosa dei Gunners, ma certo non esente da operazioni di mercato in uscita. E com'è cambiato il mondo nel giro di qualche settimana: il brasiliano classe 2001 è diventato, insieme ad Erling Braut Haaland del City, la stella della Premier League trascinando l'Arsenal di Arteta al primo posto. Arthur, invece, è finito in prestito al Liverpool, che l'ha subito spedito nella squadra riserve per ritrovare la forma fisica e la Juventus (come d'altronde i Reds) ha grossi problemi a trovare quei guizzi offensivi che l'attaccante ex Ituano avrebbe invece potuto garantire.