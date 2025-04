Arsenal, Arteta elogia Ancelotti: "È una fonte di ispirazione, ha vinto in ogni paese"

Tra fiducia nei suoi giocatori e rispetto per l'avversario che approderà domani all'Emirates Stadium di Londra, Mikel Arteta ha presentato la prestigiosa sfida tra Arsenal e Real Madrid , valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League . Non sono mancate parole al miele anche nei confronti di Carlo Ancelotti , allenatore che continua a recitare un ruolo da protagonista nella massima competizione continentale.

Arteta elogia Ancelotti: "Fonte di ispirazione per me, trasmette calma e personalità"

Così Arteta in conferenza stampa alla vigilia di Arsenal-Real Madrid, a proposito delle difficoltà che proporrà la partita di domani: "I singoli giocatori del Madrid sono molto bravi, - ha subito sottolineato il manager dei Gunners - conosciamo i pericoli a cui andiamo incontro e sappiamo cosa hanno fatto nella storia di questa competizione. Il Real Madrid è un club che ha stabilito nuovi standard nella storia europea. È fonte di ispirazione per questo club e per molti allenatori". E su Ancelotti, poi, ha aggiunto: "È una fonte di ispirazione per me - ha precisato, non nascondendo la sua ammirazione per uno dei tecnici più vincenti di sempre -. È riuscito a vincere tutto in molti paesi trasmettendo calma, cosa molto difficile in un ambiente in cui c'è così tanta pressione. Basta ascoltare i calciatori parlare di lui per comprenderne la personalità".

Arteta carica l'Arsenal: "Sono convinto che vinceremo"

"Ho fiducia nella squadra, sono convinto che vinceremo", ha detto Arteta senza troppi giri di parole, consapevole che serviranno due grandi prestazioni per passare il turno in Champions League. Contro il Real senza paura, a maggior ragione dinanzi al proprio pubblico: "Quando giochiamo questo tipo di partite è una grande opportunità per fare la storia e abbiamo bisogno che il nostro stadio crei un'atmosfera fantastica. La spinta dei tifosi? Spero che lo stadio sia pieno e che questa sia l'occasione per scrivere la storia con la nostra gente. Dobbiamo creare quell'energia, quella sensazione. La fiducia che do alla squadra è qualcosa che voglio trasmettere ai tifosi".