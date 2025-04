Il retroscena quasi sconosciuto su Rice: qualche anno fa giocava contro il Tempio Pausania in Sardegna...

Con due calci di punizione, uno più bello dell'altro, Declan Rice si è regalato una notte magica in Champions League. Una doppietta, maturata tutta nel secondo tempo, che ha portato alla vittoria dell'Arsenal: 3-0 il risultato finale contro il Real Madrid, il Bernabeu ora spaventa un po' di meno. Lui che un'impresa del genere da piccolo la sognava con un'altra squadra di Londra, il Chelsea. Ha giocato con le giovanili dei Blues tra il 2006 e il 2013 girando l'Europa per i vari tornei e facendo tappa anche in Italia, più precisamente in Sardegna.