Barcellona, Flick: "Lewandowski partirà dalla panchina. Yamal? Genio"

Barcellona, Flick: "Lewandowski partirà dalla panchina"

"Rispetto all'andata - ha proseguito il tecnico - dobbiamo adattare qualcosa anche in base ai giocatori che dobbiamo affrontare". Poi l'annuncio su Lewandowski: "Penso che sia meglio che inizi dalla panchina ma è pronto, lo ha dimostrato anche in allenamento in questi giorni. Dopo l'infortunio non è la cosa migliore farlo partire dall'inizio".

"Yamal è un genio"

Infine, su Lamine Yamal: "E' un giocatore fantastico, un genio. Ci ha riportato in partita la settimana scorsa, ma abbiamo anche altri giocatori fantastici".