Bayern Monaco, Flick e Sané: “Con la Lazio può succedere di tutto”

MONACO DI BAVIERA - Bayern pronto per sfidare la Lazio nel ritorno degli ottavi di Champions League. All'Olimpico vittoria schiacciante di Lewandowski e compagni: 4-1, un risultato che spiana la strada verso il passaggio del turno. In conferenza stampa, il tecnico Hans Flick, ha commentato: "Non ci sono molte differenze con la squadra dell'anno scorso. Siamo molto soddisfatti delle ultime sfide, anche dopo quella con la Lazio. Coman e Neuer non si sono allenati oggi, ma abbiamo ancora tempo. Non dirò nulla, decideremo domani mattina. Speriamo di averli entrambi a disposizione. Se sarei pronto a vaccinarmi con Astrazeneca? Se è offerto, vuol dire che è innocuo. Ma in questo momento non devo preoccuparmene".