Inter, Inzaghi: "Abbiamo superato un girone importante"

Inzaghi vede il lato positivo: "Superato un girone importante"

L'Inter ha mancato l'appuntamento con il gol solo in due delle ultime 33 partite giocate tra tutte le competizioni, all'andata e al ritorno contro il Bayern Monaco in questa Champions League.

Questo è un dato importante sulla forza dei bavaresi, soprattutto in Champions, ma nonostante questo il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato dai microfoni di Mediaset subito dopo la fine della partita, cerca di vedere il lato positivo e spende solo belle parole per la propria squadra:

"Siamo stati in grado di superare un girone difficile e quest'aspetto ci dà un'enorme soddisfazione. Abbiamo fatto una discreta gara contro una formazione fortissima, avremmo avuto anche la possibilità di sbloccarla immediatamente con Lautaro, Barella e anche con il penalty non dato. Poi abbiamo subito una rete su una disattenzione, ma abbiamo cercato di restare dentro la gara facendo, in generale, una buona partita. Stasera sono stato in grado ad alternare parecchi giocatori, ognuno ha fatto la propria parte e sono contento".

Inzaghi pensa già a domenica: "Con la Juve partita importante, spiace per Lukaku"

Testa già al campionato, dove domenica i nerazzurri dovranno affrontare la Juventus di Allegri all'Allianz Stadium. La forza dell'Inter in questo periodo è quella di sapersi rialzare dopo le sconfitte, ed è proprio questa la mentalità che sta cercando di portare Inzaghi. In più, il tecnico piacentino spende anche una parola per Romelu Lukaku, infortunatosi nuovamente prima di questa gara:

"Domenica certamete abbiamo una partita complicata e vogliamo finire nel modo migliore. Lukaku? Dispiace, è un calciatore fondamentale per noi, aveva dato grandi segnali di ripresi, ma ha avuto questo rallenamento. Sarà un valore aggiunto per noi".