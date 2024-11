Bayern Monaco in lutto: malore per un tifoso durante la partita, muore in ospedale

Il Bayern Monaco torna a vincere in Champions League grazie al gol di Musiala decisivo nella sfida casalinga contro il Benfica . Vittoria però che è stata oscurata da una tremenda notizia: un tifoso ha avuto un malore durante la partita ed è morto mentre veniva trasportato in ospedale.

Bayern Monaco, morto tifoso per un malore durante la partita

Questo il post pubblicato su Instagram dal club: "FC Bayern in lutto: la morte oscura la vittoria 1-0 contro il Benfica. Nella partita di Champions League contro il Benfica, la vittoria 1-0 del FC Bayern è stata oscurata da una triste notiza. Un'emergenza medica sugli spalti dell'Allianz Arena ha gettato un'ombra sul gioco fin dall'inizio. Per questo motivo, la Südkurve si è astenuta dal suo consueto supporto alla squadra, e il club ha anche ridotto la copertura della partita. Circa un'ora dopo il fischio finale, abbiamo ricevuto la triste notizia che il tifoso era deceduto sulla strada per l'ospedale. Il FC Bayern è in lutto fianco a fianco ai parenti del tifoso".