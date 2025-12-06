Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ridotta la squalifica di Luis Diaz: quando torna a disposizione del Bayern in Champions

L'esterno colombiano era stato fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo l'espulsione per una brutta entrata su Hakimi
2 min
TagsLuis DiazBayernChampions League

Il Bayern Monaco potrà contare su Luis Diaz per la sfida di Champions League del prossimo 21 gennaio contro i belgi dell'Union Saint-Gilloise, valida per la settima giornata della Fase Campionato. Luis Diaz era stato squalificato per tre giornate dopo il cartellino rosso rimediato per una brutta entrata su Hakimi nel match contro il Psg dello scorso 4 novembre.

Champions League, Luis Diaz squalificato contro lo Sporting

Il provvedimento disciplinare a carico del giocatore colombiano è stato ridotto da tre a due giornate: scontata la prima giornata in occasione della trasferta contro l'Arsenal (3-1), l'ex Liverpool sarà assente forzato anche contro lo Sporting, martedì prossimo, prima di tornare a disposizione di Kompany.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bayern

Da non perdere

Champions League, risultati e calendarioChampions League, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS