Ridotta la squalifica di Luis Diaz: quando torna a disposizione del Bayern in Champions
Il Bayern Monaco potrà contare su Luis Diaz per la sfida di Champions League del prossimo 21 gennaio contro i belgi dell'Union Saint-Gilloise, valida per la settima giornata della Fase Campionato. Luis Diaz era stato squalificato per tre giornate dopo il cartellino rosso rimediato per una brutta entrata su Hakimi nel match contro il Psg dello scorso 4 novembre.
Champions League, Luis Diaz squalificato contro lo Sporting
Il provvedimento disciplinare a carico del giocatore colombiano è stato ridotto da tre a due giornate: scontata la prima giornata in occasione della trasferta contro l'Arsenal (3-1), l'ex Liverpool sarà assente forzato anche contro lo Sporting, martedì prossimo, prima di tornare a disposizione di Kompany.