Ziyech lascia l'agente: "Prendo il controllo del mio futuro". Milan alla finestra

Esattamente come Romelu Lukaku qualche settimana fa, prima di ritornare all'Inter, anche il suo ex compagno al Chelsea Hakim Ziyech, da tempo nelle mire del Milan, decide di rappresentarsi da solo. E lo comunica attraverso i propri canali social: "Voglio decidere da me per il mio futuro. Dopo 12 anni lascio l'agenzia Nakhli Mondial, a cui auguro il meglio".

Ziyech lascia la propri agenzia di rappresentanti dopo 12 anni: "Voglio decidere da solo" Nello specifico, ecco il comunicato del giocatore marocchino-neerlandese: "Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento sia arrivato il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano condotte da me. Quindi, andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. Chi ripone interessi professionali nei miei confronti dovrà rivolgersi agli indirizzi citati nella mia bio (di Instagram, ndr). Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno".