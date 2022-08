Koulibaly, che impatto in Premier! Subito eurogol alla "prima" a Stamford Bridge

Koulibaly, l'ex Napoli subito pronto ai ritmi della Premier League

La buona prestazione nel resto della partita da parte del difensore senegalese non è servita a premettere di ottenere i tre punti ai Blues, che al 96' si sono arresi a Harry Kane per il 2-2 conclusivo. Era servita, invece, per mantenere la porta inviolata nella prima di campionato a Liverpool contro l'Everton (gara vinta 1-0 e decisa su rigore da un altro ex Napoli come Jorginho). In quel caso, 74' ad alto livello, in cui Koulibaly non ha mostrato alcuna timidezza e, soprattutto, nessun particolare ritardo di corsa o condizione come temeva lui stesso arrivando in un campionato come la Serie A, in cui la tattica prevale sui ritmi di gioco, vertiginosi in Premier League. Era uscito per crampi, vero, ma con tre quarti di match alle spalle, per poi presentarsi totalmente all'altezza nella suggessiva sfida al Tottenham.