I like del padre di Pulisic ai post critici su Tuchel: indizio social per Juve e Milan?

Sale l'hype sul futuro di Christian Pulisic . E non solo nel Regno Unito. L'attaccante statunitense del Chelsea continua, infatti a interessate Juventus e Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

Il papà di Pulisic e i like alle critiche su Tuchel: indizio social per Juve e Milan?

Questa volta, sul fatto che il classe 1998 e i Blues siano ormai ai ferri corti, arrivano gli indizi social. Essi sono legati alle reazioni, ai like del papà di Cristian, Mark Pulisic, ai posti di critica in Inghilterra riguardanti, nell'ordine, Thomas Tuchel, Kai Havertz e Mason Mount in merito alla disfatta dei londinesi per 3-0 a Leeds, in cui si è anche registrata l'espulsione dll'ex Napoli Kalidou Koulibaly.