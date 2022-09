Chelsea: la più ricca campagna acquisti di sempre in Premier League

La bellezza di 271,1 milioni di sterline , il corrispettivo di circa 313 milioni di euro . E' quanto speso dal Chelsea in questa sessione di calciomercato. Cifra che rappresenta un record assoluto in Premier League e, ovviamente, del calcio in generale che prima del passaggio di denominazione e organizzazione dalla First Division, a inizio degli anni Novanta a oggi.

Chelsea, la campagna acquisti più onerosa di sempre in Inghilterra

Scomponendo in più parti la campagna acquisti dei Blues del neopresidente Todd Boehly: Wesley Fofana dal Leicester per 80 milioni (di euro), Raheem Sterling dal Manchester City per 58, Kalidou Koulibaly dal Napoli per 40, Marc Cucurella dal Brighton and Hoove Albion per 62, Carney Chukwuemeka dall'Aston Villa per 23, Cesare Casadei dall'Inter per 15, Gabriel Slonina dai Chicago Fire per 15 e Pierre-Emerick Aubameyang dal Barcellona per 11,5. Cifre arrotondate nel cambio sterlina/euro.