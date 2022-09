Chelsea, Tuchel su Zakaria: "Un rischio, ma a differenza di Saul spero si ambienti subito"

Parole anche un po' a sorpresa da parte del tecnico tedesco, che ha trovato un parallelismo tra le operazioni per lo svizzero e per lo spagnolo, entrambe condotte con la formula del prestito con diritto di riscatto. Che, nel caso di Saul, il Chelsea non ha esercitato, lasciandolo tornare all' Atletico Madrid dopo una stagione con molte più ombre che luci.

Chelse, Tuchel: "Operazione Zakaria legata all'infortunio di Kovacic"

Tuchel ha argomentato: "C'è sempre un rischio in tutto e in ogni affare dell'ultimo minuto. Questa è stata un'opzione che è arrivata molto tardi. Non è legata ai numeri che avremmo dovuto avere a centrocampo ma alla situazione che, in realtà, stiamo vivendo. Abbiamo Kovacic con problemi al ginocchio, così come Loftus-Cheek, anche se quest'ultimo è sulla via del recupero. Abbiamo pensato ci servisse un rinforzo in più in quella zona del campo".