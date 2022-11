Chelsea, sportività Mount: "Il premio di man of the match a me? Lo meritava Zakaria"

"Il riconoscimento di man of the match? Non credo di meritarmelo, avreste dovuto darlo a Denis Zakaria". Parola di Mason Mount che, molto sportivamente, ha riconosciuto i meriti dell'ex Juventus, il cui gol è stato decisivo nella vittori (in rimonta) per 2 a 1 del Chelsea sulla Dinamo Zagabria nell'ultimo match del girone E di Champions League.