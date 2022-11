Zakaria, bordata alla Juve dopo il gol con il Chelsea: "Me ne sono andato per un motivo"

I tifosi del Chelsea? Sono fantastici. Sono molto emozionato e felice: è importante per me aver disputato una buona partita. Ho lasciato la Juventus per giocare e ho semplicemente atteso la mia occasione. Il tecnico Graham Potter ha tecnico ha detto di giocare come si faceva in allenamento. Posso dire di aver fatto del mio meglio". Parola di Denis Zakaria.

L'ex Zakaria punge la Juve: "Ecco perché me ne sono andato" L'ex centrocampista della Juve non risparmia la classica frecciata al suo ex club, lasciato proprio agli ultimi istanti del calciomercato estivo dopo aver accumulato 123' in campo nelle primissime uscite nel campionato di Serie A. La sua rete è arrivata con una conclusione bassa angolatissima dopo una percussione sulla destra di Mason Mount.