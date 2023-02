Il gesto di Thiago in Champions, "ha fatto come Maradona"

DORTMUND (Germania) - Thiago Silva come Maradona. Paragone improponibile calcisticamente, ma comunque plausibile dopo l'emulazione del difensore brasiliano, ex di Milan e Psg, durante l'ottavo di finale tra Dortmund e Chelsea.

Una "mano de Dios" che non passerà alla storia

Al 17' del primo tempo Thiago Silva stacca nell'area tedesca e mette in rete per il vantaggio del Chelsea. Ma lo fa con il pugno e non con la testa, un gesto che non sfugge all'arbitro, l'esperto Jesus Gil Manzano, che annulla subito il gol e ammonisce il difensore dei Blues.