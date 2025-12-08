Maresca svela: "Sono innamorato dell'Atalanta, ho preso il meglio da Gasperini"
L'Atalanta ospita il Chelsea alla New Balance Arena per la seta giornata della League Phase della Champions League. Enzo Maresca torna in Italia con i Blues e, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha svelato il suo amore per i bergamaschi: "Sono innamorato dell'Atalanta. Stando all'estero, è stata un vanto per noi italiani, e non è che abbiamo tanti motivi per vantarci. Faccio i complimenti alla società e alla squadra". L'allenatore non nasconde neanche la sua ammirazione per l'ex allenatore dei bergamaschi: "Ho cercato di prendere il meglio da Gasperini osservandolo in tutti questi anni". Sulla partita: "Sarà una sfida intensa in casa di una squadra aggressiva che vorrà fare la partita e proveremo a farla anche noi. In Serie A molte squadre cercano di fare qualcosa di simile all'Atalanta di Gasperini, difendere a cinque, puntare all'uno contro uno dove ti seguono anche in bagno".
La conferenza di Maresca
Oggi sulla panchina dell'Atalanta c'è Raffaele Palladino: "L'Atalanta l'ho osservata da quando è arrivato Raffaele, domani sera sarà diversa dal campionato. Palladino, per un periodo molto breve, l'ho incrociato quando saliva in prima squadra alla Juventus dalla Primavera di Gasperini". Infine sui singoli in casa Chelsea: "Palmer non può giocare due partite in tre giorni. James e Fofana sono entrambi disponibili. Joao Pedro gioca da nove, cerchiamo di trovare soluzioni alternative a Delap che per fortuna non ha fratture".