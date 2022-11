Manè con le mani su tiro di Barella: secondo l'arbitro non è rigore. Il video

Tra Bayern e Inter finisce 2-0 grazie alle reti di Pavard e Choupo-Moting e anche se nel gruppo C di Champions League era già tutto deciso, sia i nerazzurri che i bavaresi erano già qualificati prima del match, la decisione del giudice di gara di non dare rigore all'Inter per l'intervento di mano di Manè sul tiro di Barella ha fatto discutere scatenando le polemiche anche sui social network. L'attaccante senegalese ha respinto con le mani un violentissimo tiro di Barella, il giudice di gara, dopo essere andato al VAR ha deciso di non dare il calcio di rigore alla squadra di Simone Inzaghi (il risultato era ancora sullo 0-0).