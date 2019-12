Diretta Inter-Barcellona ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv

MILANO - L'Inter cerca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League dopo aver mantenuto la testa della classifica in campionato nell'ultimo turno (pareggio con la Roma, ko della Juventus contro la Lazio). A San Siro arriva il Barcellona, già qualificato e sicuro del primo posto nel gruppo F grazie agli 11 punti ottenuti nelle prime cinque partite. La squadra di Antonio Conte è a quota 7 come il Borussia Dortmund, impegnato in casa contro lo Slavia Praga: ai nerazzurri, grazie agli scontri diretti a favore, basterà ottenere lo stesso risultato dei tedeschi per chiudere il girone in seconda posizione e volare alla fase a eliminazione diretta.

Dove vederla in tv

Inter-Barcellona si gioca stasera alle 21 e verrà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Uno (201 del satelitte e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati possibile la diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go. La partita sarà comunque visibile anche in chiaro dalle reti Mediaset su Canale 5.

Barcellona -Inter 2-1: i gol della gara d'andata

Le probabili formazioni

Antonio Conte deve fare ancora a meno di Sensi, Barelli, Asamoah, Gagliardini e Sanchez. Il tecnico si affida alla solita coppia d'attacco Lautaro-Lukaku. A centrocampo probabile impiego di Borja Valero e Vecino ai lati di Brozovic. D'Ambrosio e Biraghi larghi, dietro il terzetto titolare con Godin, De Vrij e Skriniar.

Blaugrana privi di Piqué, Arthur, Dembelé, Sergi Roberto e soprattutto Messi. "Leo rimarrà a casa, ha bisogno di riposo", ha annunciato Valverde alla vigilia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; L. Martinez, Lukaku. A disp.: Padelli, Bastoni, Ranocchia, Candreva, Lazaro, Esposito, Politano. All.: Conte.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; Vidal, Rakitic, Riqui Puig; Griezmann, Suarez, Carles Perez. A disp.: Ter Stegen, Morer, Araujo, Busquets, De Jong, Aleña, Ansu Fati. All.: Valverde.

ARBITRO: Kuipers (Olanda).