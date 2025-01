Inter, Inzaghi: "Il destino è nelle nostre mani, manca l'ultimo passo". Poi difende Asllani

Inter, le parole di Inzaghi

Queste le sue parole a Sky Sport: "Classifica fatta di grandissime prestazioni. Il destino sarà nelle nostre mani. Un cammino che non era scontato. Abbiamo fatto sette partite nel modo giusto, manca l'ultimo passo. Stasera l'avevamo praticamente chiusa. Ho rivisto il fuorigioco di Dimarco, è di un tacchetto. Dopo il gol di Lautaro, loro sono rimasti chiusi e non è stata semplice. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e abbiamo creato. L'ho detto ai ragazzi che dovevamo avere grande concentrazione. La loro è una squadra fisica che non giocava dal 15 dicembre, non sapevamo cosa andavamo a incontrare. Quando abbiamo rischiato è stato bravo il nostro portiere. Asllani? Sta facendo ottime cose. Nel suo ruolo ha davanti Calhanoglu che conosciamo tutti, ma sta lavorando molto bene. Si fa sempre trovare pronto. Poi ci può stare sbagliare qualche partita, ma non ha mai mollato. Si impegna tantissimo. Senza l'ammonizione l'avrei lasciato in campo per tutti i 90 minuti. Lo vedo sempre molto concentrato e deve continuare così. Ha la fiducia mia e della società".