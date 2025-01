Lautaro, un gol che spinge l'Inter verso gli ottavi (e quasi 70 milioni)

Nel frigorifero di Praga, il capolavoro acrobatico di Lautaro Martinez ha letteralmente congelato il successo dell' Inter , non brillante come tre giorni prima contro l'Empoli e alla quale un millimetrico fuorigioco di Dimarco ha negato il raddoppio di Dumfries. Eppure, il quarto 1-0 dei nerazzurri nelle ultime cinque partite di Champions, consentirà loro di giocarsi l'ingresso diretto negli ottavi il 29 gennaio, a San Siro. L'avversario sarà il Monaco che in classifica sta tre punti più sotto rispetto ai nerazzurri e a Milano tenterà il tutto per tutto.

Vittoria pesante per il bilancio

Nel frattempo, la società può fregarsi le mani pensando al bilancio, corroborato dai premi Uefa: continuano a lievitare e ora sfiorano i 70 milioni complessivi. La vittoria sullo Sparta ha fruttato 2,1 milioni di euro che si assommano a tutti i bonus già conseguiti dai campioni d'Italia, grazie al loro brillante cammino nella prima fase (5 vittorie, 1 pareggio 1 sola sconfitta). A Praga, l'importante era vincere e l'Inter ha vinto, sebbene non sia stata né scintillante né padrona assoluta del campo contro i ceki la cui ultima partita ufficiale risaliva al 15 dicembre e, prima di affrontare la squadra di Inzaghi, nelle gambe avevano messo soltanto due amichevoli.

È tornato il vero Lautaro

A risolvere la pratica ha pensato Lautaro, di nuovo in forma smagliante: al quinto gol nelle ultime 7 partite disputate, il campione del mondo ha raggiunto Adriano a quota 14, al comando della classifica dei cannonieri nerazzurri in Champions League (Mazzola, 17 gol, è il leader delle marcature nella Coppa dei Campioni storica). Totale stagionale di Martinez: 11 gol e 2 assist. Non male per uno dei più forti attaccanti in circolazione che, nella prima parte del calendario agonistico, aveva accusato la logica flessione di forma causata dalle scarse vacanze di cui aveva goduto il capocannoniere dell'ultimo campionato e dell'ultima Coppa America. 139 gol in 309 partite (111 in 224 gare di campionato) sono lì a ricordare sempre quanto Lautaro e l'Inter siano fatti l'uno per l'altra.