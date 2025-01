Inter, Inzaghi: "Non possiamo fare calcoli contro il Monaco. Inchiesta curve? Sono tranquillo"

Inter, le parole di Inzaghi

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non possiamo fare calcoli, sappiamo che ci manca un ultimo passo dopo un ottimo percorso e vorremo farlo domani sera. Il Monaco ha giocatori offensivi ottimi, gioca un calcio offensivo, è ben organizzato, con un allenatore che ho già incontrato con la Lazio contro l'Eintracht. Abbiamo grande rispetto del Monaco, ma vogliamo fare una grande partita. Per la formazione devo ancora decidere, abbiamo finito mezz'ora fa l'allenamento e devo ancora riguardarlo. Qualcosa cambierò, come ho sempre fatto: vedremo domani, ho diversi dubbi e ho qualche giocatore in questo momento fuori. Sicuramente Acerbi, Calhanoglu e Correa non ci saranno. Stanno lavorando bene, abbiamo fiducia, ma vedremo nei prossimi due giorni. C'è abbastanza fiducia, però aspettiamo. Taremi ha avuto un piccolo problema a Lecce, in questi due giorni si è allenato in palestra e speriamo di recuperarlo per la partita di domani".