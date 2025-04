Bayern Monaco-Inter, il Triplete dei nerazzurri passa da qui

Se in campo andassero solamente i soldi, o i conti, non esisterebbero le favole nel mondo del calcio. Per questo a distanza di quindici anni i tifosi dell’Inter tornano a sognare il ‘Triplete’. La squadra di Inzaghi è in corsa su tutto: prima in campionato, una semifinale ancora da giocare con il Milan in Coppa Italia e la Champions. L’ultima volta che è riuscita a fare tutto suo fu il 2010 con José Mourinho