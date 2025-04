Inter, Inzaghi: "Contro il Bayern prestazione di grande spessore. Sul ritorno a San Siro..."

L' Inter ha vinto il primo round contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League : dopo il gol di Lautaro , i tedeschi avevano pareggiato i conti con Muller , ma nel finale i nerazzurri sono di nuovo passati in vantaggio con Frattesi per il definitivo 1-2 . Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria: " Bisogna fare i complimenti ai ragazzi , ma più del risultato penserei a che tipo di partita abbiamo fatto, come l'abbiamo sviluppata e giocata. Sappiamo che è il primo tempo e tra sette giorni ci sarà il ritorno contro una squadra fortissima a cui l'Inter ha tenuto testa con determinazione e testa".

Inter, Inzaghi: "Secondo gol meraviglioso"

"Partita di grandissimo spessore che ci fa felici - ha proseguito il tecnico nerazzurro - Nelle ultime 27 il Bayern ne ha vinto 23 qui in Champions, abbiamo fatto qualcosa di importante, ma dovremo dare seguito a questa grande prestazione con la partita a San Siro davanti ai nostri tifosi. Loro hanno provato a pressarci, ma hanno trovato di fronte un Inter che ha giocato bene tecnicamente. Siamo usciti molto bene, sul secondo gol il portiere poteva aspettare con la palla in mano invece abbiamo giocato la palle e fatto un gol meraviglioso, senza smettere di credere alla vittoria nonostante il gol subito. Sapevamo che dovevamo essere bravi a togliere il possesso al Bayern, giocando con personalità e l'abbiamo fatto."

"La squadra è rimasta lucida"

In conclusione: "I primi venti minuti il Bayern si è fatto sentire, ma la squadra è rimasta unita, lucida e concentrata. Il gol nel finale fatto in quel modo fa capire come la squadra fosse in partita per giocarsela fino alla fine con le nostre armi e principi che conosciamo da quasi quattro anni".

Le parole di Lautaro

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Lautaro:"Il mio è stato un bel gol, è servito ad aprire le marcature ed essere in vantaggio. Questa è una vittoria che pesa tantissimo, perchè dopo il pareggio di Parma ho parlato tantissimo con i compagni che non avevamo fatto una grande gara. Se volevamo vincere dovevamo dimenticare Parma e oggi è stata una partita completa: qualità, carattere e personalità. Sono contento, perchè i ragazzi in un altro grande stadio e contro una squadra fortissima hanno dimostrato di valere e di meritare di indossare questa maglia. Al ritorno dobbiamo giocare con la stessa personalità e qualità, oggi abbiamo tolto loro tanto possesso e hanno sofferto. Ma dobbiamo recuperare velocemente, pensare al campionato, perchè abbiamo tante partite davanti".