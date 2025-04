Frattesi e la commovente dedica in diretta tv dopo Bayern-Inter

Davide Frattesi , autore del gol vittoria contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League , ha parlato con il cuore aperto nel post partita dell'Allianz Arena: "Nella mia vita ho sempre pensando di avere la testa come qualità migliore, niente e nessuno può scalfirmi. Sono sempre andato dritto per la mia strada, ma i n questo periodo è stata dura perché ero molto legato a mia nonna" .

Frattesi e la dedica alla nonna dopo il Bayern

"Stasera c'è anche il suo zampino - ha proseguito - sono contento perchè sono certo che da lassù qualche strillo l'avrà tirato". Una bellissima dedica alla nonna, scomparsa da poco.

"Siamo ancora competitivi su tre fronti"

Il centrocampista nerazzurro ha poi aggiunto: "Siamo competitivi ancora su tre fronti, non è facile mantenere la continuità ma ora dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo perchè in questo finale ci giochiamo cose troppo importanti. Il ritorno non sarà facile perchè loro sono una squadra forte, dovremo essere soprattutto cinici".