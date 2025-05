Caos Mkhitaryan, polemiche sul fuorigioco, Zazzaroni: "Non è calcio"

Nuovo capitolo di Barcellona-Inter, semifinale d'andata di Champions League che ha entusiasmato appassionati e addetti ai lavori, per qualità di gioco e risultato finale. A lasciare perplessi, però, è stata ancora una volta l'interpretazione "chirurgica" del fuorigioco, con l'ausilio del Var, in occasione del gol annullato a Henrik Mkhitaryan sul parziale di 3-3, a un quarto d'ora dalla fine. Questione di millimetri, con l'ultima parte dello scarpino segnalata in off-side. Un tema che continua a far discutere e a condizionare inevitabilmente le singole partite, come sottolineato sul suo profilo Instagram dal direttore de Il Corriere dello Sport - Stadio, Ivan Zazzaroni: "Questo non è calcio".