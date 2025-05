MILANO - Prima l'incredibile 3-3 al 90' come all'andata , poi l' Inter compie l'impresa, conquistando la finale di Champions League imponendosi per 4-3 sul Barcellona dopo i tempi supplementari, in una doppia epica sfida. Le parole del tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi al termine del match. Leggi tutto...

0:33

L'abbraccio tra Inzaghi e Flick

Come i suoi giocatori in campo, che hanno consolato i rivali, distrutti, anche Simone Inzaghi ha voluto rendere onore al Barcellona e prima di presentarsi ai microfoni ha abbracciato il collega Flick, pronto per la sua conferenza stampa dopo una certamente amarissima eliminazione.

0:30

L'elogio a De Jong

Se dopo il match di andata Inzaghi aveva esaltato Yamal, in questo match di ritorno anche un altro giocatore del Barcellona lo ha colpito particolarmente: "Si è parlato tanto di Yamal. Ho visto in queste due gare straordinarie un giocatore come De Jong che mi ha impressionato. E' un giocatore eccezionale, in grado di ripulire tutti i palloni. Io non cambierei nessuno dei miei, ma De Jong ha fatto qualcosa di sensazionale".

0:28

"Mai presuntuosi"

Non ci sono segreti in questa vittoria per Inzghi, che spiega come sia stata possibile l'impresa: "Abbiamo cercato di giocarcela: con le nostre armi e le nostre qualità. Conoscevamo il Barcellona e sapevamo cosa fare in campo. Abbiamo messo cuore, non siamo stati mai presuntuosi e alla fine ce l'abbiamo fatta".

0:26

"Siamo andati oltre le difficoltà"

Analizzando la prestazione dei suoi, Inzaghi insiste: "Sono stati esemplari. Ero sicuro che i cambi ci avrebbero aiutato. Avevamo Lautaro, Dumfries e Frattesi, che ieri non aveva chiuso la rifinitura. Siamo andati oltre le difficoltà".

0:25

"Ci è voluta una Super Inter"

Inzaghi stanco ma felice, innanzi tutto si complimenta con i rivali e i suoi giocatori: "Come prima cosa bisogna fare i complimenti al Barcellona, abbiamo incontrato una squadra forte. C'è voluta una super Inter per batterli. Abbiamo giocato due gare mostruose. I ragazzi sono stati fantastici. Sono orgoglioso e contento di essere il loro allenatore. Hanno dato tutto. Chi ha iniziato e chi è entrato, davanti alla nostra gente".

0:08

23:56

Inzaghi festeggia con il figlio

Festeggiano i giocatori dell'Inter in campo, che consolano anche i disperati rivali del Barcellona, e festeggiano i tifosi sugli spalti. Pazzo di gioia Simone Inzaghi, che prende il figlio Tommaso dalla moglie Gaia e lo porta con sé sul prato a godersi l'atmosfera magica di San Siro.

23:48

Una semifinale da record

Emozioni a parte, sono i numeri a consegnare la doppia sfida tra Inter e Barcellona alla storia: quella tra nerazzurri e azulgrana è infatti la semifinale con più gol di aggregate della competizione, 13 reti tra andata e ritorno, come Roma-Liverpool del 2017/2018, terminata 4-2 per i giallorossi all'Olimpico e per 5-2 ad Anfield per i Reds.

23:43

Il 31 maggio la finale dell'Allianz Arena

Per l'Inter quella del 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà la settima finale di Coppa dei Campioni. Impresa storica dei nerazzurri di Inzaghi, che ora attendono di conoscere il nome della rivale: Psg o Arsenal, che si affronteranno al Parco dei Principi dopo l'1-0 francese in casa degli inglesi.

23:40

Inter, che impresa: Barcellona domato e finale di Champions

L'Inter è la prima finalista di Champions League. I nerazzurri sconfiggono 4-3 il Barcellona dopo una doppia sfida che passerà alla storia della competizione. (LEGGI TUTTO...)

Milano - Stadio Meazza