Infantino super tifoso dell'Inter: la foto dalla Casa Bianca fa il giro del web

È virale la foto pubblicata sui social dal presidente della FIFA Gianni Infantino, orgoglioso tifoso dell'Inter il giorno dopo la straordinaria semifinale di Champions League contro il Barcellona. Un 4-3 vissuto direttamente dalla Casa Bianca, a margine di un incontro con Donald Trump in vista dei Mondiali di calcio del 2026, in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.