Moratti, gioia incontenibile: "Come il 2010, un'Inter meravigliosa"

Massimo Moratti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset dopo la qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League grazie alla vittoria sul Barcellona a San Siro: " È stata una serata meravigliosa perché non si può trovare un altro aggettivo. È stata emozionante sotto tutti i punti di vista, abbiamo vissuto tutti i tipi di sentimenti perché sembrava avessimo perso e poi eroicamente c’è stato quel gol del pareggio".

Inter-Barcellona, Moratti: "Una battaglia come nel 2010"

"Una serata fantastica - ha proseguito l'ex presidente nerazzuro - sono state due partite una più bella dell’altra con un finale meritatissimo". Un risultato che ha ricordato tanto l'impresa, sempre con il Barcellona, del 2010, anno del Triplete: "Sono due battaglie, diverse come risultato, come punteggio e come situazioni. L’altra volta avevamo vinto a Milano, però l’emozione è la stessa e la felicità alla fine è uguale".

"PSG o Arsenal? Qualunque squadra sia dobbiamo..."

Infine, sul possibile avversario per la finale tra PSG e Arsenal: "Qualunque squadra sia dobbiamo affrontarla con la stessa determinazione e la stessa lucidità che abbiamo avuto ieri sera".