Inzaghi: “Ci sono richieste dall’Italia e dall’estero, dopo la finale parlerò con l’Inter”

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa nel Media Day dell' Inter in vista della finale di Champions League: "Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo, però sappiamo che ci manca l’ultimo passo per coronare un sogno ed entrare nella storia . Da oggi ci prepareremo al meglio, il campionato ci ha lasciato dentro qualcosa da ricordare . Normale che ci sia parecchia sofferenza . Giusto fare i complimenti al Napoli, è stato un campionato che si è giocato punto a punto. Bisogna saper perdere e saper vincere, purtroppo ci è mancato qualcosina, ma non sarebbe giusto parlare di questo in questa sede".

"È stato un campionato molto difficile da mandare giù"

"Io a questi ragazzi, per quanto fatto in questi quattro anni, non posso dire nulla - ha continuato il tecnico - Sono stati straordinari e la società è d'accordo con me. Abbiamo un gruppo fantastico, quello che mi piace di loro è il loro senso di appartenenza. [...] Venerdì non è stato un giorno semplice, credetemi: è stato un campionato molto difficile da mandare giù. Però dietro non si guarda, nel calcio bisogna sempre guardare avanti: petto in fuori e andiamo avanti. Ho rivisto oggi i ragazzi, abbiamo mangiato insieme in un posto qua fuori: dopo Como non avevo voluto parlare, oggi li ho visti bene. Abbiamo una grande partita di fronte, ma questo gruppo mi ha sempre emozionato e penso lo farà anche sabato". Il tecnico nerazzurro ha poi fatto il punto sulla rosa: "Il mio augurio è di poter avere a disposizione tutti i giocatori. C'è fiducia per Pavard e Zielinski, i due giocatori che non erano disponibili venerdì a Como: ci avvicineremo nel migliore dei modi, le sensazioni cambieranno giorno per giorno. Però siamo concentrati e sappiamo che tipo di avversario affronteremo".

"Futuro? Dopo la finale parleremo"

Inzaghi ha infine parlato del futuro: "Ci sono richieste dall'Italia, dall'estero, dall'Arabia, ma in questo momento sarebbe folle pensare a quello. Il giorno dopo la finale ci siederemo, parleremo come sempre fatto con un unico obiettivo, ovverosia il bene dell'Inter. Se ci saranno tutti i presupposti andremo avanti in armonia come sempre fatto. Ora sarebbe folle parlare di una cosa che non esiste visto quello che ci attende".