Inter, Acerbi e l’appuntamento con la storia: la Champions passa anche dal duello con la stella Dembélé

Francesco Acerbi è pronto a caricarsi di nuovo l’Inter sulle spalle. A 37 anni, il difensore vuole vivere un’altra serata di altissimo livello per inseguire il sogno Champions League. L’appuntamento è a Monaco, nella finale contro il Psg che inizierà tra poco più di 24 ore. Simone Inzaghi si affida al suo totem difensivo per domare l’attacco frizzante e imprevedibile degli uomini di Luis Enrique. In particolare, tra Acerbi e la coppa c&rsquo