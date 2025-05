La sorpresa per Lautaro in diretta tv prima di Psg-Inter: lacrime e commozione

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Cresce l'attesa per la finale di Champions League: domani, sabato 31 maggio, Paris Saint-Germain e Inter si sfidano all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: in palio c'è la coppa dalle grandi orecchie. In palio c'è la gloria eterna. Un appuntamento con la storia per tutti, soprattutto per il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, che vuole trasformare in gioia la cocente delusione di due anni fa, a Istanbul, contro il City di Guardiola: "Come mi sento? Non sono teso, mi sto godendo ogni momento. Arrivare a questo punto è difficile, a giocarci un'altra finale", sottolinea l'argentino intervistato ai microfoni di Sky Sport. "Due finali negli ultimi tre anni vuol dire tanto per noi, che stiamo lavorando bene, vuol dire che la squadra ha valore. Domani dobbiamo fare l'ultimo passo. Dobbiamo preparare gli ultimi dettagli. Dobbiamo riportare a casa questo sogno, questa Coppa che manca da quindici anni. Tutto quello che dico nello spogliatoio mi esce al momento, domani mi toccherà, penso di dire tantissime cose. Ci siamo meritati di arrivare a questo momento. Stiamo facendo un lavoro straordinario".