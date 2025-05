Inzaghi santino e Acerbi Papa Leone XIV: la fantasia dei tifosi dell'Inter

Cresce l'attesa per la finale di Champions League , in programma oggi alle ore 21 a Monaco di Baviera. Entusiasmo alle stelle nelle piazze della città tedesca e nei pressi dello stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, dove l'immagine di Simone Inzaghi è stata trasformata in un originale santino , stampato su uno striscione supportato da due aste. Nonostante le voci sul futuro del tecnico piacentino , i tifosi nerazzurri si confermano al fianco dell'ex allenatore della Lazio. Medesimo trattamento per Francesco Acerbi , paragonato addirittura a Papa Leone XIV dopo il gol al Barcellona.

La fantasia dei tifosi dell'Inter: lnzaghi santino e Acerbi Papa Leone XIV

Cori e fumogeni all'esterno della "Scala del Calcio" e tra le vie di Monaco di Baviera, dove centinaia di tifosi nerazzurri si sono radunati per proseguire insieme l'avvicinamento al fischio d'inizio di Psg-Inter. Tra le fotografie destinate a rimanere nella storia, soprattutto in caso di vittoria a Monaco, quelle che ritraggono supporters interisti con alcuni striscioni dedicati a Simone Inzaghi. Da "San Simone Inzaghi" ad un "angelo che protegge dagli invidiosi", è quanto si legge tra sacro e profano sulle immagini già diventate virali sul web. Per l'allenatore dell'Inter, seconda finale di Champions in tre anni e un totale di 216 panchine al timone dei nerazzurri, con cui ha vinto in ben 141 occasioni. Dal santino di Inzaghi all'immagine di Papa Leone XIV con il viso di Francesco Acerbi, autore del gol che ha consentito all'Inter di andare ai tempi supplementari in semifinale contro il Barcellona, quando nessuno ci credeva più. Un miracolo sportivo, che ha consegnato ai nerazzurri l'accesso alla partita più importante della stagione.