Chivu: "Non ero scarso prima e non sono il più bravo ora con l'Inter. Thuram? Ecco quando torna"

BRUXELLES (Belgio) - L’ Inter cerca il terzo successo consecutivo in Champions League , ma l’esame Saint Gilloise non sembra dei più semplici, almeno a sentire il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu . “Sono primi in classifica, ci aspetta una partita difficile - sottolinea l’allenatore dell’Inter - nella passata stagione hanno vinto il titolo, in Champions League hanno già battuto in trasferta il Psv Eindhoven, è una squadra aggressiva che vuole recuperare la palla in maniera veloce. Dovremo essere molto attenti, bravi a evitare la loro aggressività”.

Chivu: “Inter, l’obiettivo è restare su grandi livelli”

“Ho fatto l’allenatore dal primo giorno in cui sono arrivato alla Pinetina, non ero scarso prima e non sono il più bravo adesso - ammette l’allenatore dell’Inter a Sky Sport - quando si vince diventa tutto più semplice, ma vivendo in questo mondo da molti anni sono consapevole che ci vuol poco a tornare in basso. I ragazzi hanno l’ambizione di restare a certi livelli, e io desidero che restino su quei livelli in cui sono stati nelle ultime stagioni. Mi dispiace per l’assenza di Thuram, soprattutto dal punto di vista umano, non meritava di star fuori così a lungo, stava vivendo un momento particolarmente positivo; quando tornerà - non so se con la Fiorentina o con il Verona - dovremo essere attenti perché dovrà fare una riatletizzazione con cautela”.

Sommer avvisa l'Inter: "Saint Gilloise? Sono giovani e aggressivi"

"Sono giovani e corrono tanto - ammette il portiere dell’Inter Yann Sommer ai microfoni di Sky Sport - sono una squadra aggressiva, giocano con grande intensità: mi aspetto una partita difficile, dovremo fare il massimo per vincerla. Adesso stiamo attraversando un buon momento, stiamo decisamente meglio rispetto all'inizio del campionato: dopo la scorsa stagione, abbiamo avuto un calo fisiologico, ma Chivu in questo momento ci sta dando parecchio”.