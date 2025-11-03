Marotta e la replica a Conte dopo le parole sugli arbitri: "Se c'è rispetto..."

MILANO - "Conte? Non voglio rispondere a questa cosa, non è il caso che riprenda questo discorso". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A, al centro Var di Lissone, risponde al tecnico del Napoli Antonio Conte sulle polemiche arbitrali nelle ultime giornate di campionato. "Liberissimo di dire queste cose, ci mancherebbe, se c'è rispetto e anche democrazia ognuno può esprimere la sua opinione. Si può anche non condividere, ma va bene", ha aggiunto.