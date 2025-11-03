Corriere dello Sport.it
lunedì 3 novembre 2025
Marotta e la replica a Conte dopo le parole sugli arbitri: "Se c'è rispetto..."

Il presidente dell'Inter: "Non voglio riprendere questo discorso, è liberissimo di dire queste cose se c'è rispetto"
MILANO - "Conte? Non voglio rispondere a questa cosa, non è il caso che riprenda questo discorso". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A, al centro Var di Lissone, risponde al tecnico del Napoli Antonio Conte sulle polemiche arbitrali nelle ultime giornate di campionato. "Liberissimo di dire queste cose, ci mancherebbe, se c'è rispetto e anche democrazia ognuno può esprimere la sua opinione. Si può anche non condividere, ma va bene", ha aggiunto.

Marotta sulla corsa scudetto

Anche il Milan di Allegri in lotta per lo scudetto? Ci sono tante squadre, è un bel campionato incerto, come non era da tanti anni. Ho visto dei valori molto intensi da parte di tante squadre, tra cui anche i rossoneri”. Cosi il presidente dell'Inter Beppe Marotta a proposito della lotta Scudetto alla luce degli ultimi risultati. Il numero uno del club nerazzurro ha quindi aggiunto: “Lepri o cacciatori? È meglio essere sempre cacciatore”. 

