martedì 25 novembre 2025
Simeone: "Allenare l'Inter? Non dipenderà da me, però..."

L'allenatore dell'Atletico Madrid, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, ha parlato di un possibile ritorno a Milano in conferenza stampa
2 min
TagsInterSimeoneatletico madrid

Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter deve rifarsi e torna subito a giocare in Champions League. Per la quinta giornata della League Phase, rincontra una vecchia conoscenza, Diego Simeone. L'allenatore dell'Atletico Madrid, nella conferenza stampa alla vigilia della partita, ha parlato di un possibile ritorno a Milano: "Allenare l'Inter? Non dipenderà da me, ma mi immagino un periodo all'Inter nel mio cammino di allenatore. Chiaro che dopo la sconfitta in un derby vogliano tornare a vincere subito in Champions League. È una delle squadre candidate a vincere il campionato in Italia e in Champions a essere forte come sta dimostrando".

Le parole di Simeone

Simeone ha poi descritto il momento dell'Inter: "È una squadra che gioca molto bene, ha personalità e ben chiaro il modo con cui attaccare. Ha una rosa incredibile. Ho visto la partita col Milan, è stata propositiva in tutta la partita. Non è riuscita a concretizzare quanto creato, ma avrebbe potuto tranquillamente vincere. Il Milan ha difeso in maniera compatta, avrebbe meritato l'Inter. In Champions i numeri parlano chiaro. Dobbiamo portare la partita dove sappiamo che possiamo fargli male".

