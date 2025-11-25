Simeone: "Allenare l'Inter? Non dipenderà da me, però..."

Dopo la sconfitta nel derby , l' Inter deve rifarsi e torna subito a giocare in Champions League . Per la quinta giornata della League Phase, rincontra una vecchia conoscenza, Diego Simeone . L'allenatore dell' Atletico Madrid , nella conferenza stampa alla vigilia della partita, ha parlato di un possibile ritorno a Milano: "Allenare l'Inter? Non dipenderà da me, ma mi immagino un periodo all'Inter nel mio cammino di allenatore . Chiaro che dopo la sconfitta in un derby vogliano tornare a vincere subito in Champions League. È una delle squadre candidate a vincere il campionato in Italia e in Champions a essere forte come sta dimostrando".

Le parole di Simeone

Simeone ha poi descritto il momento dell'Inter: "È una squadra che gioca molto bene, ha personalità e ben chiaro il modo con cui attaccare. Ha una rosa incredibile. Ho visto la partita col Milan, è stata propositiva in tutta la partita. Non è riuscita a concretizzare quanto creato, ma avrebbe potuto tranquillamente vincere. Il Milan ha difeso in maniera compatta, avrebbe meritato l'Inter. In Champions i numeri parlano chiaro. Dobbiamo portare la partita dove sappiamo che possiamo fargli male".