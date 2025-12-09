Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Doppio infortunio per l'Inter: Calhanoglu e Acerbi ko contro il Liverpool

Entrambi si sono fermati per due problemi muscolari: i dettagli
TagsCalhanogluInter

Brutte notizie per l'Inter che, nella partita di Champions League contro il Liverpool, ha perso Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi per infortunio.

Inter, infortunio per Calhanoglu e Acerbi: costretti al cambio

Il centrocampista turco si è fermato da solo al 10' a causa di una contrattuta all'adduttore e ha chiesto alla panchina di Chivu la sostituzione immediata. Al suo posto è entrato Zielinski. Il centrale italiano, invece, si è fermato alla mezzora per un risentimento al flessore, venendo sostituito da Bisseck. Ora resta da capire l'entità dei due infortuni con tutti i controlli del caso a cui si sottoporranno nelle prossime ore.

contrattura adduttore per calha e risentimento al flessore per acerbi

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

