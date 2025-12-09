Doppio infortunio per l'Inter: Calhanoglu e Acerbi ko contro il Liverpool
Brutte notizie per l'Inter che, nella partita di Champions League contro il Liverpool, ha perso Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi per infortunio.
Inter, infortunio per Calhanoglu e Acerbi: costretti al cambio
Il centrocampista turco si è fermato da solo al 10' a causa di una contrattuta all'adduttore e ha chiesto alla panchina di Chivu la sostituzione immediata. Al suo posto è entrato Zielinski. Il centrale italiano, invece, si è fermato alla mezzora per un risentimento al flessore, venendo sostituito da Bisseck. Ora resta da capire l'entità dei due infortuni con tutti i controlli del caso a cui si sottoporranno nelle prossime ore.
