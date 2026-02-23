Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dimarco punta allo scudetto con l'Inter e al Mondiale con l'Italia: "Prima la rimonta con il Bodo..."© Inter via Getty Images

Dimarco punta allo scudetto con l'Inter e al Mondiale con l'Italia: "Prima la rimonta con il Bodo..."

Le parole dell'esterno dei nerazzurri alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League: ecco cosa ha detto
2 min
TagsDimarcoInter

L'Inter si prepara alla sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. I nerazzurri dovranno rimontare il 3-1 dell'andata nella gara di San Siro. Dimarco alla vigilia della partita ha detto: "Ci teniamo, la Champions è importante. Abbiamo l’obbligo di provarci", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Il Bodø Glimt è un avversario forte, con valori e ben organizzato. Dovremo preparare la partita nel migliore dei modi. Sulla sconfitta all'andata il campo ha influito ma non cerchiamo alibi. Sappiamo che dovremo fare una partita offensiva, ma sappiamo anche che in Champions tutte le partite sono difficili". E sulla situazione in campionato: "Onestamente non mi sarei aspettato di trovarmi a febbraio a +10. Se ripenso all’anno scorso ne siamo usciti da grande squadra, grazie a Chivu e allo staff. Eravamo in un momento di difficoltà, questo gruppo si merita tanto.

Dimarco: "Scudetto? Non ci sentiamo vicini ma lo desidero, come la qualificazione al Mondiale"

Dimarco prosegue: "Tante squadre si sono rinforzate e puntano a vincere. Siamo a febbraio, mancano 12 partite, non ci sentiamo vicini alla vittoria. Mancano troppe partite". Stagione storica per l'esterno nerazzurro che è a un passo dal record di assist in un campionato di Serie A: "È frutto del lavoro che ho fatto. Sono contento del record, se gli assist sono per la squadra sono felice, se fini a sé stesso contano poco". E infine una domanda sugli obiettivi nel prossimo futuro: "Desidero vincere lo scudetto e la qualificazione al Mondiale con l’Italia".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Chivu litiga con un giornalistaLa conferenza di Chivu

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS