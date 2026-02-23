Dimarco punta allo scudetto con l'Inter e al Mondiale con l'Italia: "Prima la rimonta con il Bodo..."

L'Inter si prepara alla sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. I nerazzurri dovranno rimontare il 3-1 dell'andata nella gara di San Siro. Dimarco alla vigilia della partita ha detto: "Ci teniamo, la Champions è importante. Abbiamo l’obbligo di provarci", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Il Bodø Glimt è un avversario forte, con valori e ben organizzato. Dovremo preparare la partita nel migliore dei modi. Sulla sconfitta all'andata il campo ha influito ma non cerchiamo alibi. Sappiamo che dovremo fare una partita offensiva, ma sappiamo anche che in Champions tutte le partite sono difficili". E sulla situazione in campionato: "Onestamente non mi sarei aspettato di trovarmi a febbraio a +10. Se ripenso all’anno scorso ne siamo usciti da grande squadra, grazie a Chivu e allo staff. Eravamo in un momento di difficoltà, questo gruppo si merita tanto.