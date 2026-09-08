Quante sfide tra Inter e Real Madrid: gioie, delusioni e.. porte rotte. La storia dei precedenti è pazzesca

Tantissimi ricordi ed emozioni per un match che per anni è stato un classico del calcio europeo con giocatori come Puskas, Tardelli, Baggio, Seedorf, Kroos e Lautaro. Ecco quelle memorabili 

10 min

Pubblicato il 08.09.2026, 09:03 (Aggiornato il 08.09.2026, 17:47)

Real MadridInterChampions League

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Prima giornata di Champions League che vedrà contrapposte due vere e proprie superpotenze del calcio europeo. I nerazzurri reduci da 2 finali negli ultimi 4 anni ed il Real Madrid, "Los Reyes de l'Europa", 15 volte detentori del trofeo continentale più prestigioso per club. Vere e proprie leggende hanno avuto il privilegio di indossare ambe le magliette, tra i tanti: Ronaldo, Seedorf, Roberto Carlos, Figo, Sneijder e Zamorano. Le due squadre sono legate anche da numerosi intrecci reciproci, 19 per l'esattezza, con un bilancio quasi equo tra le parti. I Blancos hanno battuto i meneghini ben dieci volte, mentre l'Inter ha avuto la meglio in sette incontri, con due pareggi. Quando queste due regine del pallone si sono affrontate hanno sempre regalato emozioni in una sfida che perdura da oltre 60 anni. Ecco le partite più memorabili. Ecco Real Madrid-Inter.

Gli inizi: l'Inter domina sui Galacticos

Il primo decennio della seconda metà del '900 parla chiaro. E parla a favore dell'Inter nella sfida plurisecolare con il Real. Nel 1964 i nerazzurri alzano a Vienna la Coppa dei Campioni schiantando per 3-1 gli spagnoli, tra le fila dei quali militavano al tempo fenomeni come Puskás e Di Stefano. Le due squadre si rivedono quasi due anni dopo, nel 1966: il palcoscenico è il medesimo, il turno è il precedente: semifinali. Davanti a 120.000 spettatori al Bernabeu il Madrid vince di misura l'andata e pareggia il ritorno staccando il pass per la finale poi vinta. Inutile il gol di Facchetti a San Siro. L'anno successivo il copione è identico, stessa sfida un turno prima. Quarti di finale. Decisivo tra andata e ritorno Renato Cappellini, autore del gol vittoria prima al Meazza, poi per il raddoppio in Spagna per il passaggio dell'Inter al turno successivo.

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