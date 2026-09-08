Quante sfide tra Inter e Real Madrid: gioie, delusioni e.. porte rotte. La storia dei precedenti è pazzesca

Prima giornata di Champions League che vedrà contrapposte due vere e proprie superpotenze del calcio europeo. I nerazzurri reduci da 2 finali negli ultimi 4 anni ed il Real Madrid, "Los Reyes de l'Europa", 15 volte detentori del trofeo continentale più prestigioso per club. Vere e proprie leggende hanno avuto il privilegio di indossare ambe le magliette, tra i tanti: Ronaldo, Seedorf, Roberto Carlos, Figo, Sneijder e Zamorano. Le due squadre sono legate anche da numerosi intrecci reciproci, 19 per l'esattezza, con un bilancio quasi equo tra le parti. I Blancos hanno battuto i meneghini ben dieci volte, mentre l'Inter ha avuto la meglio in sette incontri, con due pareggi. Quando queste due regine del pallone si sono affrontate hanno sempre regalato emozioni in una sfida che perdura da oltre 60 anni. Ecco le partite più memorabili. Ecco Real Madrid-Inter.