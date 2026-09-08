Chivu non ha rimpianti: "Abbiamo mostrato coraggio. Mourinho? Gli voglio un bene della madonna"

"Ci teniamo la prestazione da Champions"

"La Champions è bastarda", aveva detto alla vigilia Chivu in conferenza stampa. E bastarda è stata la sconfitta dell'Inter, figlia di più di un rimpianto per come sono andate alla fine le cose: "Io non sono arrabbiato. Sono felice per la mia squadra: il coraggio e la personalità con la quale abbiamo superato momenti difficili. Quello che mi interessa è la reazione: ci abbiamo creduto fino in fondo. Siamo venuto al Bernabeu e abbiamo cercato di dominare il gioco. Quello che ho visto mi rende ottimista per il futuro della squadra. Siamo rimasti in gara e abbiamo tenuto fino alla fine. Ci teniamo il coraggio e il fatto di non aver speculato, ma di aver giocato fino alla fine".

'Assoluzione' per Martinez

Sull'errore di Martinez, Chivu difende il proprio portiere: "Martinez? A me interessa la reazione all'errore. Quando si parla di un portiere interessa sempre il modo in cui si tira fuori dai problemi, come riesce a dare fiducia alla squadra. E la sua reazione è stata ottima".