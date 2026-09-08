Chivu non ha rimpianti: "Abbiamo mostrato coraggio. Mourinho? Gli voglio un bene della madonna"
Si chiude con rammarico il debutto in Champions League dell'Inter, che regala due gol al Real Madrid al Bernabeu e inizia con il piede sbagliato la sua nuova avventura europea. Una sconfitta sulla carta anche "normale", ma che alla luce degli errori dei nerazzurri, non va proprio giù al tecnico interista Chivu.
"Ci teniamo la prestazione da Champions"
"La Champions è bastarda", aveva detto alla vigilia Chivu in conferenza stampa. E bastarda è stata la sconfitta dell'Inter, figlia di più di un rimpianto per come sono andate alla fine le cose: "Io non sono arrabbiato. Sono felice per la mia squadra: il coraggio e la personalità con la quale abbiamo superato momenti difficili. Quello che mi interessa è la reazione: ci abbiamo creduto fino in fondo. Siamo venuto al Bernabeu e abbiamo cercato di dominare il gioco. Quello che ho visto mi rende ottimista per il futuro della squadra. Siamo rimasti in gara e abbiamo tenuto fino alla fine. Ci teniamo il coraggio e il fatto di non aver speculato, ma di aver giocato fino alla fine".
'Assoluzione' per Martinez
Sull'errore di Martinez, Chivu difende il proprio portiere: "Martinez? A me interessa la reazione all'errore. Quando si parla di un portiere interessa sempre il modo in cui si tira fuori dai problemi, come riesce a dare fiducia alla squadra. E la sua reazione è stata ottima".
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