Chivu stizzito: "Parlate sempre delle cose che non vanno. La Champions è solo un sogno"

Un Chivu sincero, schietto, determinato e anche pungente in alcune risposte, sempre a difesa della squadra e ricordando a tutti che l'unico vero responsabile dei risultati dell' Inter è lui. E nessun altro. Il tecnico nerazzurro parla in conferenza, come sempre, senza filtri alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar , occasione per la capolista della Serie A di sbloccarsi anche in Europa, visto che è ancora a zero punti dopo due giornate.

Chivu: "Non serve ricordarci le sconfitte"

Proprio in Champions il trend dell'Inter è tutt'altro che positivo: tra questa e la scorsa stagione, sono sette le sconfitte in otto partite. Chivu replica: "Non le ho mai contate, ma siamo consapevoli e non c’è bisogno che ce lo ricordiate sempre. Vogliamo ritrovare quelle energie che vanno di pari passo con le nostre ambizioni. Dobbiamo essere concentrati e pronti per andare in campo e vincere. Io arrabbiato nell’intervallo a Bologna? Mi avete sentito urlare? Io parlo piano, alzo la voce, rido, scherzo, mi arrabbio, sono le stesse cose che faccio anche a casa con i miei figli. Se mi arrabbio, il mio amore nei confronti dei miei giocatori non cambia mai".

Chivu: "Shakhtar forte, sarà complicato"

L'allenatore nerazzurro aggiunge: "Mi fa piacere se un giocatore si prende le responsabilità, ma il primo responsabile sono io. Se l’anno scorso abbiamo fatto una stagione importante è perché tutte le parti si sono prese le proprie responsabilità. Shakhtar? Sono forti, giocano la Champions e quindi sono evoluti, hanno qualità, esperienza, tanti giocatori tecnici, gamba, intensità, un allenatore con un’idea di gioco precisa. Non sarà semplice, dovremo essere noi stessi, con una certa autostima guadagnata nel tempo, sapendo che però quello che è stato fatto nel passato conta poco".