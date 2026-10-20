Bastoni avverte la sua Inter: “I gol subiti nascono da errori nostri. Contro lo Shakhtar più concentrazione"

L' Inter cerca il riscatto in Champions League dopo le sconfitte contro Real Madrid e Bruges. Alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, Alessandro Bastoni ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il momento dei nerazzurri, soffermandosi soprattutto sugli errori difensivi che hanno condizionato le ultime prestazioni. Quella che scenderà in campo domani sarà "a livello di prestazioni una squadra simile a quelle delle prime due partite ma bisognerà togliere i tanti errori che ci sono stati sia a livello individuale che mentale, di concentrazione: se si analizzano i gol presi, il 90% è per errori nostri. Abbiamo parlato tanto di questo argomento, è una cosa che va corretta e domani sarà un'Inter più concentrata", ha spiegato il difensore.

Bastoni: "Non è superficialità, ma poca percezione del pericolo"

"Sono parole un po' inflazionate, nessuno va in campo con l'intenzione di sottovalutare la partita, ma succedendo ormai da diverse partite è qualcosa che va analizzata. Non è tanto superficialità ma poca attenzione, poca percezione del pericolo, qualcosa su cui migliorare". Infine, uno sguardo allo Shakhtar Donetsk, avversario da non sottovalutare per le qualità tecniche e la capacità di gestire il possesso del pallone. "Ha grande qualità, ci sono tanti brasiliani per cui è una squadra tecnica, che non ha paura di esprimere il suo gioco. Dovremo stare compatti e difendere da squadra come si deve fare in ogni partita", ha concluso Bastoni.

Il momento di Bastoni

"Solidarietà nei miei confronti? Prima di quanto accaduto, nessuno mi aveva mai applaudito negli altri stadi. Fa parte del lavoro, è così. La società mi è stata vicina, così come il mister. Quel periodo è stato definito buio, ma per me non è così. Non è morto nessuno, non ci sono state malattie. È stato forse un momento buio dal punto di vista sportivo, ma grazie alle persone che mi sono state vicine sono riuscito ad andare avanti. Il tempo fa dimenticare tutto. Il mio approccio non cambierà rispetto alle ultime sconfitte contro Real Madrid e Bruges. Gli episodi a volte determinano l'andamento delle partite, ma in Champions League non ci si possono permettere errori".